Опубликовано видео с места гибели совладельца S7
- 01 апреля 2019, 09:44
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Видео с места катастрофы, в которой погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева, опубликовал немецкий общественный канал hr-fernsehen.
На кадрах зафиксировано, как пожарные поливают пеной обломки самолета.
Бизнес-джет марки EPIC авиакомпании «Глобус» следовал вчера из Канн в аэропорт Эгельсбах в 22 км от Франкфурта-на-Майне и упал непосредственно перед посадкой в 15:27 по местному времени.
В момент аварии пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления DFS. Ничего необычного в такой процедуре нет, однако существует риск человеческой ошибки.
Пилота разбившегося самолета звали Андрей Дикун, а пассажирами были председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев.
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