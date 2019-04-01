Опубликовано видео с места гибели совладельца S7

Видео с места катастрофы, в которой погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева, опубликовал немецкий общественный канал hr-fernsehen.

На кадрах зафиксировано, как пожарные поливают пеной обломки самолета.

Бизнес-джет марки EPIC авиакомпании «Глобус» следовал вчера из Канн в аэропорт Эгельсбах в 22 км от Франкфурта-на-Майне и упал непосредственно перед посадкой в 15:27 по местному времени.



В момент аварии пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления DFS. Ничего необычного в такой процедуре нет, однако существует риск человеческой ошибки.



Пилота разбившегося самолета звали Андрей Дикун, а пассажирами были председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев.