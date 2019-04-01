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Опубликовано видео с места гибели совладельца S7

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© youtube.com

Видео с места катастрофы, в которой погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева, опубликовал немецкий общественный канал hr-fernsehen.

На кадрах зафиксировано, как пожарные поливают пеной обломки самолета.

Бизнес-джет марки EPIC авиакомпании «Глобус» следовал вчера из Канн в аэропорт Эгельсбах в 22 км от Франкфурта-на-Майне и упал непосредственно перед посадкой в 15:27 по местному времени.

В момент аварии пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления DFS. Ничего необычного в такой процедуре нет, однако существует риск человеческой ошибки.

Пилота разбившегося самолета звали Андрей Дикун, а пассажирами были председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев.

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Девушка запустила новый флешмоб, спародировав автосигнализацию

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© Коллаж/Ridus

Девушка разместила в социальных сетях видео, на котором пародирует автомобильную сигнализацию.

«Мой тайный талант», — написала автор ролика Пейтон Гибсон вTtwitter.

Пользователи Сети поддержали девушку, запустив таким образом новый флешмоб #CarAlarmChallenge.

Ролик стал вирусным — за несколько дней его посмотрели почти 7,5 миллионов человек.

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