найти ×
   
  • USD
    64.73
  • EUR
    72.72
СохранитьСохранено0
×

001614

Гражданина России задержали в Таиланде за воровство

Small default

© flickr.com

В Таиланде на острове Самуи правоохранительные органы задержали гражданина России, пишет местная газета The Nation.

Издание отмечает, что 31-летнего мужчину обвиняют в похищении фотокамеры и незаконном въезде на территорию королевства.

По данным полиции, россиянин украл фотоаппарат стоимостью 100 тысяч батов, что равно примерно 3155 долларам США.

Примечательно, что подозреваемый снова вернулся в магазин, где похитил камеру, сотрудники его опознали и вызвали полицию.

Россиянин попытался сбежать, но его задержали. Когда его повезли в участок, он снова попытался скрыться, прыгнув в озеро, однако опять был пойман.

В полицейском участке мужчина признался, что украл камеру и продал ее другому гражданину РФ. Он также рассказал, что прибыл в Таиланд два месяца назад.

Тест на наличие в его организме наркотиков дал положительный результат. Полиция предъявила россиянину обвинения в употреблении запрещенных веществ, нахождении в стране без визы и воровстве, отмечает ФАН.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
5025798читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
321704434читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

201433724читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

93015984читать позжечитаю позже