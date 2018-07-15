Гражданина России задержали в Таиланде за воровство

В Таиланде на острове Самуи правоохранительные органы задержали гражданина России, пишет местная газета The Nation.

Издание отмечает, что 31-летнего мужчину обвиняют в похищении фотокамеры и незаконном въезде на территорию королевства.

По данным полиции, россиянин украл фотоаппарат стоимостью 100 тысяч батов, что равно примерно 3155 долларам США.

Примечательно, что подозреваемый снова вернулся в магазин, где похитил камеру, сотрудники его опознали и вызвали полицию.

Россиянин попытался сбежать, но его задержали. Когда его повезли в участок, он снова попытался скрыться, прыгнув в озеро, однако опять был пойман.

В полицейском участке мужчина признался, что украл камеру и продал ее другому гражданину РФ. Он также рассказал, что прибыл в Таиланд два месяца назад.

Тест на наличие в его организме наркотиков дал положительный результат. Полиция предъявила россиянину обвинения в употреблении запрещенных веществ, нахождении в стране без визы и воровстве, отмечает ФАН.