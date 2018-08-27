найти ×
   
  • USD
    64.73
  • EUR
    72.72
СохранитьСохранено0
×

013498

Под Тулой в ДТП погибли пять человек

Small default

© ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области на трассе Новомосковск — Сокольники в ДТП погибли пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

По его словам, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Инцидент произошел в ночь на 1 апреля.

«Мимо человек проезжал, вызвали ГИБДД. Сотрудники приехали, сначала увидели троих погибших, стали разрезать машину — еще двоих обнаружили. Все мужчины до 30 лет», — рассказал собеседник агентства.

Детей, по предварительным данным, в автомобиле не было, отмечает газета «Известия».

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливая личности погибших.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
5025798читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
321704434читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?

Узнайте, какое впечатление вы производите.

5045484читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов27 августа 2018

Размножив окружающую действительность.

11249163читать позжечитаю позже