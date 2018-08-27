Под Тулой в ДТП погибли пять человек

В Тульской области на трассе Новомосковск — Сокольники в ДТП погибли пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

По его словам, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Инцидент произошел в ночь на 1 апреля.

«Мимо человек проезжал, вызвали ГИБДД. Сотрудники приехали, сначала увидели троих погибших, стали разрезать машину — еще двоих обнаружили. Все мужчины до 30 лет», — рассказал собеседник агентства.

Детей, по предварительным данным, в автомобиле не было, отмечает газета «Известия».



В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливая личности погибших.