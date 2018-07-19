Страны ЛАГ и ЕС осудили решение США признать Голаны за Израилем

Представители стран-участниц Лиги арабских государств осудили решение США признать Голанские высоты территорией Израиля и предостерегли другие государства от признания суверенитета Израиля над Голанами.

«Отвергаем решение США по Голанам и поддерживаем право Сирии на их возвращение», — цитирует ФАН заявление стран ЛАГ по итогам саммита в Тунисе .



Остальное международное сообщество также негативно отреагировало на признание Вашингтоном Голанских высот израильской территорией. Решение президента Дональда Трампа осудили и в европейских столицах, и в Иране, и в Турции. «Европейский союз и впредь не будет признавать суверенитет Израиля над территориями, которые он оккупировал в 1967 году», — сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В России заявили, что никогда на признают Голанские высоты за Израилем. «Россия никогда на такое признание не пойдет. Трамп усиленно дразнит мировое сообщество и арабский мир», — сообщил журналистам член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Напомним, Голанские высоты входили в состав Сирии с момента провозглашения Сирийской Арабской Республики после Второй мировой войны. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Голанские высоты были оккупированы Израилем, и в настоящее время западная их часть контролируется израильскими военными, а восточная часть остается за Сирией.

В 1981 году Кнессет Израиля принял «Закон о Голанских высотах», которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН признать это решение отказался. Борьба двух стран за контроль над высотами объясняется их военно-стратегическим значением: с них удобно вести обстрел как сирийской, так и израильской территории.