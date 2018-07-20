ЦИК Украины огласил данные по явке избирателей

Центризбирком Украины объявил, что на выборах президента проголосовали 63,46% избирателей. Согласно этим показателям, явка избирателей на президентских выборах в 2019 году оказалась на 5% выше, чем в 2014-м.

По данным ЦИК, активнее всего голосовали жители восточных регионов Украины, лидирует по этому показателю Запорожская область. Самая низкая явка была в западной части страны, наименьшую активность продемонстрировали жители Закарпатской области.



По итогам обработки 0,54% протоколов Владимир Зеленский получает 28,51% голосов избирателей, Юлия Тимошенко — 18,03%, а Петр Порошенко — 16,94%.



Согласно первым результатам экзитполов, на выборах президента Украины состоится второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей. Результат Зеленского — чуть более 30% голосов, а Порошенко — около 18% граждан. На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, однако она свое поражение признавать пока отказывается.



По мнению члена Совфеда Алексея Пушкова, Петр Порошенко «задействует свой фальсификационный ресурс» именно во втором туре. На результаты выборов могут оказать и дебаты между Порошенко и Зеленским, на которые действующий глава государства уже вызвал своего оппонента, а тот принял вызов.

