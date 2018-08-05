Спешившие на место авиакатастрофы в ФРГ полицейские попали в ДТП
- 31 марта 2019, 22:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Полицейский автомобиль, направлявшийся на место крушения бизнес-джета с россиянами на борту, попал в аварию.
В результате два человека погибли, трое полицейских получили ранения.
«На федеральной трассе 486 полицейская машина столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем», — сообщил «Интерфаксу» представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.
Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Германии погибла жена основателя и совладельца авиакомпании S7 Airlines Владислава Филева Наталия. Легкомоторный самолет Epic разбился в районе Франкфурта, на его борту находились три человека, включая Филеву. Бизнес-джет полностью сгорел, опознание тел будет проводиться на следующей неделе.
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