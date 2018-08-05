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Спешившие на место авиакатастрофы в ФРГ полицейские попали в ДТП

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© pixabay.com

Полицейский автомобиль, направлявшийся на место крушения бизнес-джета с россиянами на борту, попал в аварию.

В результате два человека погибли, трое полицейских получили ранения.

«На федеральной трассе 486 полицейская машина столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем», — сообщил «Интерфаксу» представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Германии погибла жена основателя и совладельца авиакомпании S7 Airlines Владислава Филева Наталия. Легкомоторный самолет Epic разбился в районе Франкфурта, на его борту находились три человека, включая Филеву. Бизнес-джет полностью сгорел, опознание тел будет проводиться на следующей неделе.

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