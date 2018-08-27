Порошенко обозвал Зеленского марионеткой Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко назвал своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского марионеткой в руках олигарха Игоря Коломойского.



«Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, и я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому не дадим ни одного шанса», — цитирует слова Порошенко РИА Новости.

Глава государства потребовал, чтобы перед вторым туром президентских выборов прошли дебаты кандидатов. «Выборы — во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты», — сказал он.

Согласно первым результатам экзитполов, на выборах президента Украины ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, необходимых для победы в первом туре. Результат Зеленского — чуть более 30% голосов, а Порошенко — около 18% граждан. На третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, однако она свое поражение признавать пока отказывается.

Незадолго до выборов бывший деловой партнер Порошенко Игорь Коломойский активно включился в предвыборную кампанию на стороне противников действующего президента. 28 марта Коломойский объявил инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года провокацией, организованной по указанию Порошенко. До этого в одной из программ телеканала «1+1», который принадлежит Коломойскому, Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата. Кроме того, с именем олигарха связывают появление компромата на членов семьи Порошенко.

По мнению члена Совфеда Алексея Пушкова, Петр Порошенко «задействует свой фальсификационный ресурс» именно во втором туре.

