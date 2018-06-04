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Двух отсидевших 42 года американцев признали невиновными

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© Twitter.com

В США были признаны невиновными и отпущены на свободу двое мужчин, которые провели за решеткой 42 года по обвинению в убийстве, передает CBS.

Дядя и его племянник были приговорены к пожизненному заключению за убийство, когда им было 34 и 18 соответственно. Теперь им 76 и 61.

Этот случай стал первым в истории штата Флорида, когда заключенный был помилован за несовершенное преступление после вынесенного обвинительного вердикта.

«Если есть возможность исправить ошибку, это нужно делать», — цитирует телеканал прокурора штата Мелиссу Нельсон.

Выяснилось, что в совершении убийства, в котором обвинили невиновных, признался другой мужчина. Он скончался в 1994 году. В суде отметили, что настоящий убийца сожалел о несправедливом приговоре.

В Twitter опубликовано видео, на котором один из вышедших на свободу мужчин целует землю.

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