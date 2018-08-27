Россиянке грозит тюремный срок за регистрацию 12 мигрантов

За фиктивную регистрацию на своей жилплощади 12 рабочих из Средней Азии 39-летней жительнице поселка Городище Волгоградской области грозит реальный тюремный срок, сообщает novostivolgograda.ru.

По данным издания, в конце сентября 2018 года она по просьбе своего знакомого предоставила в отдел полиции уведомления о постановке на учет по месту своего проживания сразу 12 иностранных граждан.

При этом женщина заранее знала о том, что проживать они у нее не будут. Мигранты собирались жить на сельхозугодьях и стройках.

Полицейские выявили обман в феврале 2019 года. Свою вину в содеянном подозреваемая признала и объяснила, что на такой шаг она пошла из-за предложенной ей малознакомым мужчиной суммы в размере 6 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Не устоявшей от искушения женщине теперь грозит до трех лет лишения свободы.