Российская туристка погибла на Бали
- 31 марта 2019, 19:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате ДТП на индонезийском острове Бали погибла жительница Волгограда Ольга Трушик, сообщает «СоцИнформБюро» со ссылкой на ее близких.
По данным агентства, 25-летняя россиянка приехала на отдых и несколько дней назад арендовала скутер.
В результате она попала на нем в аварию, в которой, предположительно, участвовал грузовик.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Как уточняет агентство, расходы по транспортировке тела Трушик на родину пообещала взять на себя страховая компания. При этом сообщается, что родственники погибшей параллельно объявили о сборе средств в соцсетях.
Ранее «Ридус» писал о том, что российская туристка погибла на Мальдивах во время дайвинга.
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