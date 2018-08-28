Возле «Макдоналдса» в Калуге женщина сбила коляску с ребенком

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, совершила наезд на коляску с ребенком рядом с рестораном фастфуда «Макдоналдс» в Калуге.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соцсети, ребенка доставили в реанимацию.

По данным телеканала, виновница аварии перепутала педали, отъезжая с парковочного места. В итоге она не только сбила женщину с коляской, но и столкнулась потом с тремя машинами.