Возле «Макдоналдса» в Калуге женщина сбила коляску с ребенком
- 31 марта 2019, 18:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, совершила наезд на коляску с ребенком рядом с рестораном фастфуда «Макдоналдс» в Калуге.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соцсети, ребенка доставили в реанимацию.
По данным телеканала, виновница аварии перепутала педали, отъезжая с парковочного места. В итоге она не только сбила женщину с коляской, но и столкнулась потом с тремя машинами.
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