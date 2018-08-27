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Московских водителей предупредили о сильном ветре

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© pixabay.com

Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) обратился к столичным водителям с предостережением, вызванным ухудшением погодных условий в Москве.

Автомобилистов призвали соблюдать меры предосторожности и не парковаться под деревьями и рекламными щитами из-за сильного ветра.

«По сообщениям МЧС, сегодня в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении Московского паркинга в Twitter.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за сильного ветра, который ожидается с вечера воскресенья и в понедельник, напоминает РИА Новости.

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Российская туристка погибла на Бали

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В результате ДТП на индонезийском острове Бали погибла жительница Волгограда Ольга Трушик, сообщает «СоцИнформБюро» со ссылкой на ее близких.

По данным агентства, 25-летняя россиянка приехала на отдых и несколько дней назад арендовала скутер.

В результате она попала на нем в аварию, в которой, предположительно, участвовал грузовик.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Как уточняет агентство, расходы по транспортировке тела Трушик на родину пообещала взять на себя страховая компания. При этом сообщается, что родственники погибшей параллельно объявили о сборе средств в соцсетях.

Ранее «Ридус» писал о том, что российская туристка погибла на Мальдивах во время дайвинга.

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