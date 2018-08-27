Московских водителей предупредили о сильном ветре

В результате ДТП на индонезийском острове Бали погибла жительница Волгограда Ольга Трушик, сообщает «СоцИнформБюро» со ссылкой на ее близких.

По данным агентства, 25-летняя россиянка приехала на отдых и несколько дней назад арендовала скутер.

В результате она попала на нем в аварию, в которой, предположительно, участвовал грузовик.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Как уточняет агентство, расходы по транспортировке тела Трушик на родину пообещала взять на себя страховая компания. При этом сообщается, что родственники погибшей параллельно объявили о сборе средств в соцсетях.

Ранее «Ридус» писал о том, что российская туристка погибла на Мальдивах во время дайвинга.