Московских водителей предупредили о сильном ветре
- 31 марта 2019, 18:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) обратился к столичным водителям с предостережением, вызванным ухудшением погодных условий в Москве.
Автомобилистов призвали соблюдать меры предосторожности и не парковаться под деревьями и рекламными щитами из-за сильного ветра.
«По сообщениям МЧС, сегодня в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении Московского паркинга в Twitter.
Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за сильного ветра, который ожидается с вечера воскресенья и в понедельник, напоминает РИА Новости.
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