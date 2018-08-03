Полиция Украины получила почти 1000 заявлений о нарушениях на выборах

Около 1000 заявлений и сообщений о нарушениях, зафиксированных в ходе президентских выборов на Украине, поступило в Национальную полицию страны.

Ведомство опубликовало эти данные в Facebook.

«По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», — говорится в сообщении.

В частности, в Киеве их оказалось 137, Днепропетровской области — 90, Одесской — 88, Донецкой — 81, Харьковской — 81, Луганской — 41, а в Винницкой — 34.

Главным образом нарушения касаются незаконной агитации, подкупа избирателей, повреждения и фотографирования бюллетеней. Кроме того, зафиксированы попытки выноса бюллетеней с участка.

По данным фактам уже возбуждено 12 уголовных дел, а также составлены четыре административных протокола.

Позже стало известно, что заведено уже 17 уголовных дел, а количество сообщений о нарушениях достигло 1360. Эти данные МВД Украины приводит ТАСС.

Ранее сообщалось о серьезных инцидентах, произошедших на избирательных участках. В Донецке за попытку снять происходящее на участке на видео члены избиркома избили своего коллегу и повредили ему видеокамеру. В поселке Борзна Черниговской области на одном из избирательных участков гражданин бросил зажигательную смесь и инициировал возгорание.



Кроме того, в нарушение закона главный редактор одного из украинских изданий опубликовал результаты экзит-полов. Поскольку до окончания голосования (т.е. до 20:00) делать это запрещено, данные «замаскированы» под исследование рынка алкоголя.