Стал известен соперник бойца ММА Александра Емельяненко на турнире в Самаре

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Луис Энрике проведет бой против Александра Емельяненко 10 мая в Самаре в рамках турнира «Битва на Волге».

«Соперником Александра будет Луис Энрике», — сообщил ТАСС президент Федерации ММА Самарской области Александр Гурьянов.

По данным sports.ru, на счету Энрике 11 побед и 5 поражений, а в активе Емельяненко-младшего в ММА — 28 побед, 7 поражений и одна ничья.

Ранее Энрике уже дважды встречался с российскими бойцами. В 2012 году он проиграл техническим нокаутом Султану Алиеву, а в 2016-м победил удушающим приемом Дмитрия Смолякова, отмечает издание.

Ранее RCC приостановила контракт с Емельяненко, из-за чего было объявлено об отмене его участия в 6-м турнире Russian Cagefighting Championship, который пройдет 4 мая в Челябинске и будет приурочен к празднованию Дня Победы.

В марте контракт RCC с Емельяненко был аннулирован. Тем не менее он пообещал, что его следующий бой состоится 10 мая в Самаре на турнире «Битва на Волге 11».

Как известно, 37-летний спортсмен был задержан за рулем золотого «Мерседеса» после нарушения ПДД. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, с сотрудниками ГИБДД вел себя агрессивно, от медицинского освидетельствования отказался. На бойца составили три административных протокола, а 2 марта городской суд Кисловодска принял решение признать спортсмена виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.