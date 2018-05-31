найти ×
   
  • USD -0.07
    64.73
  • EUR -0.17
    72.72
СохранитьСохранено0
×

001181

Отара Иоселиани наградили почетной «Никой»

Small default

© ITAR-TASS

Живущий во Франции грузинский режиссер Отар Иоселиани удостоен в Москве почетного приза от Совета Российской Академии кинематографических искусств, сообщает ТАСС.

Кинорежиссер отмечен наградой в почетной номинации «Честь и достоинство».

«Это выдающийся режиссер мирового уровня», — приводит агентство слова художественного руководителя премии «Ника» Юлия Гусмана, которые он произнес, представляя Иоселиани.

Не знаю, что сказать. Представьте, что я произнес длинную речь. Но все-таки это большая честь для меня — быть среди вас, — сказал знаменитый кинорежиссер, выйдя на сцену,

Церемония награждения лауреатов старейшей национальной кинопремии «Ника» проходит в субботу, 30 марта, в столичном театре «Русская песня»

Среди фильмов Иоселиани — «Листопад», «Жил певчий дрозд», «Пастораль», «Фавориты луны», «И стал свет», «Охота на бабочек», «Истина в вине» «Утро понедельника», «Сады осенью», «Шантрапа» и «Зимняя песня».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
421454843читать позжечитаю позже
Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
20089344читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-4237213читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

383142465читать позжечитаю позже