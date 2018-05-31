Отара Иоселиани наградили почетной «Никой»

Живущий во Франции грузинский режиссер Отар Иоселиани удостоен в Москве почетного приза от Совета Российской Академии кинематографических искусств, сообщает ТАСС.

Кинорежиссер отмечен наградой в почетной номинации «Честь и достоинство».

«Это выдающийся режиссер мирового уровня», — приводит агентство слова художественного руководителя премии «Ника» Юлия Гусмана, которые он произнес, представляя Иоселиани.

Не знаю, что сказать. Представьте, что я произнес длинную речь. Но все-таки это большая честь для меня — быть среди вас, — сказал знаменитый кинорежиссер, выйдя на сцену,

Церемония награждения лауреатов старейшей национальной кинопремии «Ника» проходит в субботу, 30 марта, в столичном театре «Русская песня»

Среди фильмов Иоселиани — «Листопад», «Жил певчий дрозд», «Пастораль», «Фавориты луны», «И стал свет», «Охота на бабочек», «Истина в вине» «Утро понедельника», «Сады осенью», «Шантрапа» и «Зимняя песня».