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При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб человек

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© pixabay.com

На северо-востоке столицы во время пожара в квартире жилого дома погиб человек, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в столичном районе «Бабушкинский» по адресу: ул. Енисейская, дом 30.

По словам собеседника агентства, в горящей квартире был обнаружен погибший.

В настоящее время в этом доме проводится эвакуация жильцов. Устанавливаются причины и площадь пожара.

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