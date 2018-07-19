При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб человек

На северо-востоке столицы во время пожара в квартире жилого дома погиб человек, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в столичном районе «Бабушкинский» по адресу: ул. Енисейская, дом 30.

По словам собеседника агентства, в горящей квартире был обнаружен погибший.

В настоящее время в этом доме проводится эвакуация жильцов. Устанавливаются причины и площадь пожара.