При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб человек
- 30 марта 2019, 21:35
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На северо-востоке столицы во время пожара в квартире жилого дома погиб человек, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Возгорание произошло в столичном районе «Бабушкинский» по адресу: ул. Енисейская, дом 30.
По словам собеседника агентства, в горящей квартире был обнаружен погибший.
В настоящее время в этом доме проводится эвакуация жильцов. Устанавливаются причины и площадь пожара.
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