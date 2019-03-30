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Появилось видео падения внедорожника с крутого склона во время ралли

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© vk.com

В соцсети появилось видео падения с крутого склона внедорожника во время автомобильных гонок по бездорожью в районе Геленджика.

На кадрах видно, как автомобиль не может въехать на гору, а затем начинает резко катиться назад, после чего неоднократно переворачивается.

«Ой-е-ей!» — раздается женский голос.

«Снимай!» — командует мужчина.

«Да я снимаю», — отвечает ему женщина.

«Вызывайте скорую!» — тут же раздался голос другого мужчины, отмечает газета «Новые Известия».

Как сообщал «Ридус», в субботу, 30 марта, под Геленджиком во время автомобильной гонки по бездорожью перевернулся спортивный внедорожник. В результате инцидента погиб водитель экипажа, тяжелые травмы получил погиб штурман, его госпитализировали.

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