Появилось видео падения внедорожника с крутого склона во время ралли
- 30 марта 2019, 21:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В соцсети появилось видео падения с крутого склона внедорожника во время автомобильных гонок по бездорожью в районе Геленджика.
На кадрах видно, как автомобиль не может въехать на гору, а затем начинает резко катиться назад, после чего неоднократно переворачивается.
«Ой-е-ей!» — раздается женский голос.
«Снимай!» — командует мужчина.
«Да я снимаю», — отвечает ему женщина.
«Вызывайте скорую!» — тут же раздался голос другого мужчины, отмечает газета «Новые Известия».
Как сообщал «Ридус», в субботу, 30 марта, под Геленджиком во время автомобильной гонки по бездорожью перевернулся спортивный внедорожник. В результате инцидента погиб водитель экипажа, тяжелые травмы получил погиб штурман, его госпитализировали.
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