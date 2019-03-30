В Зеленограде мать избила сына скакалкой, а затем отрезала ему ухо

В Зеленограде мать избила своего 12-летнего сына скакалкой, а затем строительным ножом отрезала ему часть правого уха.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Максимальный срок наказания за это преступление — 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, на мальчика обратили внимание в школе, так как он два дня подряд не снимал головной убор.

Когда администрации учебного заведения стало известно о его телесных повреждениях, об этом было сообщено правоохранителям.

В настоящее время ребенок находится в центре поддержке семьи и детства «Зеленоград».

Мать мальчика заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, отмечается на сайте столичного главка СК РФ.