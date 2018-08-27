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В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

В здании спортивного комплекса «Олимпийский», находящемся на реконструкции, произошел пожар, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, из окон здания валит черный дым.

Источник добавил, что в настоящее время на месте находятся спасатели, которые принимают меры для ликвидации возгорания.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили агентству факт возгорания. Там отметили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые выясняют площадь возгорания и что именно горит.

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