В МИД РФ прокомментировали высылку российской журналистки с Украины

Киев продолжает политику нарушения прав журналистов и подавления инакомыслия, чему примером стала высылка с Украины российской журналистки Маргариты Бондарь, заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что это решение «дополняет череду репрессивных мер против российских журналистов, честно исполняющих свой профессиональный долг на территории Украины».

В комментарии департамента информации и печати МИД говорится, что только в прошлом году с Украины были высланы восемь сотрудников российских СМИ под вымышленными предлогами.

В среду, 27 марта, на сайте Службы безопасности Украины появилось сообщение, что государственная миграционная служба приняла решение выдворить с территории страны журналистку российского издания «Украина.ру» Маргариту Бондарь.

По данным спецслужбы, причиной стала публикация материалов о нарушении в стране прав национальных меньшинств.

Бондарь должна покинуть Украину до 31 марта. Российской журналистке запретили въезд в страну на три года.