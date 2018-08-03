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Французы поддержали идею Макрона о создании общеевропейской армии

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© EPA\TASS

Идею создания общеевропейской армии, предложенную ранее президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поддерживают 62% французов, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного службой Odoxa.

Наибольшую поддержку эта идея получила среди сторонников Социалистической партии Франции, «Республиканцев» и правящей «Республики на марше».

В то же время порядка 60% респондентов считают, что в ближайшие 10−15 лет невозможно будет создать такую армию.

Кроме того, опрос показал, что 75% граждан Франции выступают за ведение общей политики безопасности и обороны стран — членов ЕС.

Исследование было проведено 13−14 марта нынешнего года. В опросе приняли участие чуть более тысячи человек старше 18 лет.

Как сообщал «Ридус», в ноябре прошлого года Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию» и подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. 

В то же время в ЕК назвали идею Макрона об общеевропейской армии преждевременной.

Тогда же президент России Владимир Путин отметил, что желание ЕС собственными силами обеспечить свою безопасность естественно и понятно.

В феврале 2019 года совместными усилиями вооруженных сил Нидерландов и Германии в немецком Лохайде создан первый в Европе «двойной батальон», что, по мнению СМИ, является важным шагом на пути создания европейской армии.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 17:24

    европейская армия. англичанка от Евросоюза отваливается. не верю в случайности ..

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