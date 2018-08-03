В Ижевске иномарка сбила на пешеходном переходе двух школьниц
- 30 марта 2019, 15:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Ижевске местный житель, находясь за рулем иномарки, сбил на пешеходном переходе двух девочек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГИБДД Удмуртии.
ДТП произошло в субботу, 30 марта, на улице Горького.
«Житель города за рулем автомобиля Toyota совершил наезд на девочек 8 и 11 лет», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, дети госпитализированы.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента.
42-летний водитель автомобиля заявил, что не видел детей, когда двигался по крайнему левому ряду, сообщает РЕН ТВ.
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