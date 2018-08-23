Посмотрите на мини-жаб со светящимся скелетом

Биологи из Университета Нью-Йорка обнаружили очень редкий вид жаб, скелет которых светится в ультрафиолетовых лучах.

Ученые нашли два вида Brachycephalus ephippium и Brachycephalus pitanga в высокогорных влажных лесах Бразилии. Жабы живут небольшими колониями по 10−15 особей.

Согласно описанию, виды обладают яркой окраской, поскольку жабы вооружены очень опасным ядом тетрадоксином, вызывающим блокировку натриевых насосов, что ведет к параличу и смерти.

Несмотря на всю свою опасность, жабы очень маленькие, размером с человеческий ноготь. Вrachycephalus ephippium и Brachycephalus pitanga являются одними из самых маленьких земноводных, живущих ныне на Земле.

Длина их тела во взрослом возрасте составляет около сантиметра. Жабы живут в тропических лесах в траве и опавшей листве, питаются мелкими насекомыми и ведут дневной образ жизни.

После того, как жаб обнаружили американские биологи, выяснилось, что земноводные не только ядовитые, но и имеют необычный скелет.

Оказалось, что их кости издают мощное излучение, видное под светом ультрафиолетовых ламп. Жабы визуально становятся пятнистыми и даже немного пугающими.

Пока что ученые не знают, зачем жабам нужна такая особенность. Возможно, свечение имеет отношение к приманке противоположного пола, возможно — к отпугиванию хищников.