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Сенаторы Совфеда отчитались о доходах за 2018 год

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Пленарное заседание Совета Федерации. © Михаил Терещенко/ТАСС

В Совете Федерации завершился сбор деклараций о доходах за отчетный период 2018 года. Об этом в пятницу вечером сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы верхней палаты российского парламента.

Все члены Совета Федерации подали декларации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, — передает агентство.

Согласно действующему с 2009 года закону, члены Совфеда и депутаты Государственной Думы должны ежегодно предоставлять информацию о доходах, расходах и имуществе в срок до 1 апреля. В итоговый отчет парламентарии также обязаны включать аналогичные сведения о своих родственниках.

В ближайшее время собранная информация будет опубликована на официальных сайтах органов законодательной власти.

Ранее «Ридус» рассказывал о положении кузбасского губернатора Сергея Цивилева, которому за весь 2017 год не удалось заработать ни одного рубля.

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