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Порошенко анонсировал возобновление «нормандского формата» после выборов

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© Петр Сивков/ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение встречи в «нормандском формате» после завершения предстоящих выборов главы государства.

По словам действующего руководителя страны, на мероприятии, которое должно состояться на территории Украины, будет обсуждаться вопрос введения миротворческого контингента в Донбасс. Пройдут ли анонсированные переговоры в случае, если победу на выборах одержит другой кандидат, не уточнятся.

В пятницу днем возможность продолжения диалога в «нормандском формате» при условии пролонгации полномочий действующей украинской власти поставил под сомнение пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Беседуя с журналистами, он уклонился от ответа на вопрос о возможности непризнания итогов выборов на Украине, передает ТАСС.

Я оставил бы без комментариев вопрос о том, возможно ли признание нелегитимными итогов выборов. Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы. Мы же не можем говорить об этом, если выборы еще не состоялись, — заявил Песков.

Напомним, Петр Порошенко активно тиражировал тему наведения порядка в Донбассе в рамках своей предвыборной кампании 2014 года. Тогда нынешний украинский лидер заявлял, что на прекращение вооруженного конфликта в регионе уйдут «часы, а не месяцы».

В августе 2018 года Порошенко извинился за эти невыполненные обещания.

Как сообщалось ранее, выборы президента Украины назначены на 31 марта. Для победы в первом туре одному из кандидатов потребуется набрать не менее 50% голосов избирателей.

На данный момент наиболее широкую поддержку имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, действующий главы страны Петр Порошенко и Юрий Бойко.

Встречи «нормандского формата», также известные как «нормандская четверка», проходят при участии России, Германии, Франции и Украины.

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