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Житель Саратова выиграл суд о дискриминации по половому признаку

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

В Саратове мужчина подал в суд на ООО «Брудершафт-Л» за то, что ему отказали в приеме на работу по половому признаку.

Оказалось, что в ресторане, куда пытался устроится на работу мужчина, на это место требовалась женщина.

Однако в размещенной в Центре занятости вакансии хостес, требования к полу заявителя указаны не были.

Оскорбленный гражданин решил отстаивать свои права в суде. Он подал исковое заявление и потребовал от работодателя компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Волжский районный суд встал на его сторону, признав, что мужчина подвергся дискриминации по половому признаку. При этом с компании постановили взыскать лишь 1000 рублей.

В областном суде, куда истец обратился для пересмотра дела, согласилась с решением районного суда, сообщает saratov. kp.ru.

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