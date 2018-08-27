Инвалид из Новороссийска пожаловался на врачей, заклеивших ему рану скотчем

В Новороссийске организована проверка по факту жалобы инвалида на некачественную медицинскую помощь и ненадлежащее обращение с ним в больнице, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

Как пишет агентство, ранее в ряде СМИ прошла информация о том, что в городской больнице после операции мужчине не наложили на рану швы, а заклеили ее скотчем. Затем его положили на кровать, которая сломалась под ним. После этого его отправили домой, не оказав помощь в транспортировке и не предупредив о возможных негативных последствиях.

Пациент также пожаловался на отсутствие пандусов в больнице и долгое ожидание медпомощи.

Отвечая на запрос агентства, в городской больнице № 1 сообщили, что по закону не могут разглашать сведения, касающиеся оказания медицинской помощи и состояния здоровья. Сотрудники клиники сослались на врачебную тайну и отметили, что «все врачебные манипуляции… проводятся согласно стандартам оказания медицинской помощи».