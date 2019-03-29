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Создана 3D-реконструкция меча XV века

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  • 29 марта 2019, 15:46
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Ученые из музея армии в испанском Толедо провели 3D-реконструкцию меча Насрида, который был утерян во время битвы при Лусене в Кордове в 1483 году.

Спустя более чем 500 лет ученые смогли восстановить вид меча благодаря сохранившимся частям и 3D-моделированию.

Напомним, что Али Атар был тестем султана Гранады, короля Боабдила. Боабдил был последним султаном династии Насридов (последняя мусульманская династия Пиренейского полуострова), которая управляла Гранадой с 1230 по 1492 год.

В 1483 году 90-летний Али Атар попытался захватить христианский город Лусена, но он проиграл и его меч захватили враги.

Дальнейшая судьба оружия неизвестна, но в прошлом веке меч попал в Музей армии Толедо в Испании. Как можно видеть на картинке, оружие украшено золотом, драгоценными камнями и металлами с железной куполообразной ручкой.

Помимо цветочных узоров, украшения и надписи на мече включают головы животных и арабские буквы.

Специалисты музея совместно с исследователями из Политехнического университета Валенсии и компании Ingheritag3D создали 3D-реконструкцию, которая позволяет рассмотреть меч со всех сторон.

Это очень ценный артефакт, который несет в себе историю. Мы обязаны сохранять такие редкие предметы древности, — заявил Хосе Луис Лерма, профессор геодезии и картографии Политехнического университета Валенсии.
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