Создана 3D-реконструкция меча XV века

Ученые из музея армии в испанском Толедо провели 3D-реконструкцию меча Насрида, который был утерян во время битвы при Лусене в Кордове в 1483 году.

Спустя более чем 500 лет ученые смогли восстановить вид меча благодаря сохранившимся частям и 3D-моделированию.

Напомним, что Али Атар был тестем султана Гранады, короля Боабдила. Боабдил был последним султаном династии Насридов (последняя мусульманская династия Пиренейского полуострова), которая управляла Гранадой с 1230 по 1492 год.

В 1483 году 90-летний Али Атар попытался захватить христианский город Лусена, но он проиграл и его меч захватили враги.

Дальнейшая судьба оружия неизвестна, но в прошлом веке меч попал в Музей армии Толедо в Испании. Как можно видеть на картинке, оружие украшено золотом, драгоценными камнями и металлами с железной куполообразной ручкой.

Помимо цветочных узоров, украшения и надписи на мече включают головы животных и арабские буквы.

Специалисты музея совместно с исследователями из Политехнического университета Валенсии и компании Ingheritag3D создали 3D-реконструкцию, которая позволяет рассмотреть меч со всех сторон.