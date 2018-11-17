Папамобилем в итальянском сериале «Новый Папа» стал пикап УАЗ

Для съемок сериала итальянского режиссера Паоло Соррентино «Новый Папа» был выбран пикап УАЗ. Он будет использован в качестве автомобиля первого лица католической церкви.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные газетой Ilmessaggero.

В Сети также появились первые кадры со съемок. На них видно, как в УАЗе, оборудованном под папамобиль, едет по площади Ватикана главный герой сериала, которого играет американский актер Джон Малкович.

Как пишет журнал «За рулем», российский пикап был сертифицирован для итальянского рынка в 2018 году. Приметив его, создатели сериала обратились к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии с просьбой предоставить автомобиль для съемок. При этом сообщается, что в гараже папы римского УАЗа пока нет.

«Новый Папа» представляет собой второй сезон сериала 2016 года с Джудом Лоу «Молодой Папа», который также снял Паоло Соррентино. Продолжение ожидается в конце 2019 года.