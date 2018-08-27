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Посмотрите на нового робота-грузчика от Boston Dynamics

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  • 29 марта 2019, 13:15
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© YouTube

Американская компания Boston Dynamics снова порадовала любителей робототехники своим новым изобретением. Инженеры представили робота-грузчика, который может работать с тяжелыми и габаритными предметами.

Несмотря на свою массивность, робот выглядит очень футуристично и чем-то напоминает птицу Додо. Казалось бы, обычный погрузчик, а как изящно он перемещается между коробками на складе!

Робот оснащен манипулятором с присосками, при помощи которых осуществляется захват и удержание коробок. Робот-грузчик может одновременно поднять груз весом до 15 килограммов.

Похожий по концепции робот под названием Handle был представлен компанией два года назад. Робот весил 45 килограммов и мог не только работать грузчиком, но и преодолевать различные преграды, прыгать, а также двигаться по заснеженной местности.

Нового робота пока выпустили только в нескольких экземплярах, и неизвестно, будет ли налажено массовое производство.

В ролике можно увидеть, как два робота-грузчика с помощью рук-присосок перемещают коробки. Благодаря длинной «шее» робот может ставить предметы на разную высоту, в том числе и на конвейерную ленту.

Встроенные датчики помогают роботам ориентироваться в пространстве и ровно располагать коробки с грузом.

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