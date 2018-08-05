Стали известны подробности самоубийства солдата ВКС РФ

Военнослужащий 6-й бригады Воздушно-космических войск Денис Белоусов, покончивший с собой после побега из части, мог совершить самоубийство в связи с лишением водительских прав и угрозой увольнения из рядов вооруженных сил.

По информации интернет-издания Baza, накануне молодого человека задержали сотрудники ДПС. За рулем недавно приобретенного автомобиля Honda он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Встреча с представителями дорожной инспекции, обернувшаяся для солдата лишением прав и отправкой транспортного средства на штрафстоянку, грозила закончиться сообщением о правонарушении непосредственному командованию Дениса.

В итоге около 4 часов утра по московскому времени молодой человек самовольно покинул территорию части, взяв с собой автомат Калашникова и боекомплект. Поднятые по тревоге сослуживцы обнаружили его в заброшенном дачном домике, расположенном в радиусе одного километра от периметра части.

В этот момент Денис Белоусов уже был мертв.

Он был в состоянии алкогольного опьянения. За несколько часов до этого его лишили водительского удостоверения за пьяную езду. Основная версия суицида — бытовая, — озвучил возможную версию произошедшего собеседник ТАСС.

Напомним, об исчезновении военнослужащего базирующейся в Тверской области 6-й бригады Воздушно-космических сил стало известно утром 29 марта.

К поискам пропавшего были подключены силы местной полиции.