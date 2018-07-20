Первый марсианский вертолет отправят на Марс в 2020 году

Представители NASA рассказали, что первый марсианский вертолет Mars Helicopter успешно прошел тестовые испытания. Вертолет уже получил сертификат летных испытаний в Лаборатории реактивного движения (JPL).

Если все пойдет по плану, то вертолет Mars Helicopter отправится на Красную планету вместе с новым марсоходом уже в следующем году. И в 2021 году аппараты достигнут Марса.

В NASA рассказали, что пока у Mars Helicopter нет научных задач. Так как полет будет тестовым, вертолету достаточно просто прибыть на планету и подняться в воздух. Возможно, на вертолет закрепят камеру, чтобы он смог сделать панораму местности.

Перед отправкой на Марс вертолет совершит не менее пяти кратких испытательных полетов в условиях, приближенных к марсианской среде.

Ученые напомнили, что разработкой мини-вертолета массой почти 2 кг занимаются с 2013 года. Mars Helicopter оснащен солнечными панелями для подзарядки и нагревательным механизмом для условий холодной планеты.

Если миссия пройдет успешно, то США станут первой страной, запустившей на другой планете летательный аппарат тяжелее воздуха, — сообщили в агентстве.

Следующим этапом инженеры испытают вертолет на устойчивость к холоду: его поместят в марсианские условия, где температура опустится до -90 °C. При такой температуре Mars Helicopter придется запустить двигатель и взлететь.

Также ученые проверят его способность летать до 90 секунд в тонкой марсианской атмосфере, где давление эквивалентно давлению на высоте 30 500 м на Земле, или в 2,5 раза выше, чем рекорд высоты полета для обычного вертолета.