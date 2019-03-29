Правительству предложили защитить малоимущие семьи от органов опеки

Руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить изымать детей у родителей, оказавшихся в тяжелом материальном положении. С соответствующей инициативой глава общественной организации обратилась к председателю правительства Дмитрию Медведеву.

В связи с увеличением количества случаев отобрания детей у родителей по предписанию сотрудников органов опеки и попечительства в связи с низким уровнем дохода семьи прошу Вас инициировать изменения законодательства, направленные на запрет отобрания детей из малообеспеченных семей, — отмечается в обращении.

По словам Ирины Волынец, ежегодно государство тратит около двух миллионов рублей на содержание каждого изъятого ребенка, в то время как часть указанной суммы могла бы быть направлена на поддержку кровных семей.

Единственным веским основанием для лишения ребенка семьи, по мнению общественницы, может являться угроза его жизни и здоровью.

Как отмечает Волынец, зачастую детей в России изымают после отключения жилища родителей от систем коммуникации в связи с неуплатой коммунальных платежей. При этом такие семьи, согласно действующему законодательству, не имеют оснований рассчитывать материальную помощь, соизмеримую с расходами государства на содержания изъятого ребенка, передает RT.