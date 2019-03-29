найти ×
   
  • USD
    64.80
  • EUR
    72.89
СохранитьСохранено0
×

00746

Правительству предложили защитить малоимущие семьи от органов опеки

Small 25de0a1fdb

© pixabay.com

Руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить изымать детей у родителей, оказавшихся в тяжелом материальном положении. С соответствующей инициативой глава общественной организации обратилась к председателю правительства Дмитрию Медведеву.

В связи с увеличением количества случаев отобрания детей у родителей по предписанию сотрудников органов опеки и попечительства в связи с низким уровнем дохода семьи прошу Вас инициировать изменения законодательства, направленные на запрет отобрания детей из малообеспеченных семей, — отмечается в обращении.

По словам Ирины Волынец, ежегодно государство тратит около двух миллионов рублей на содержание каждого изъятого ребенка, в то время как часть указанной суммы могла бы быть направлена на поддержку кровных семей.

Единственным веским основанием для лишения ребенка семьи, по мнению общественницы, может являться угроза его жизни и здоровью.

Как отмечает Волынец, зачастую детей в России изымают после отключения жилища родителей от систем коммуникации в связи с неуплатой коммунальных платежей. При этом такие семьи, согласно действующему законодательству, не имеют оснований рассчитывать материальную помощь, соизмеримую с расходами государства на содержания изъятого ребенка, передает RT.

Следует рассматривать нуждающихся в господдержке как семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и оказывать им всестороннюю поддержку в целях сохранения кровной семьи, — резюмировала глава Национального родительского комитета.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
201433627читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-4237153читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

5289372читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

4025576читать позжечитаю позже