Правительству предложили защитить малоимущие семьи от органов опеки
- 29 марта 2019, 11:00
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить изымать детей у родителей, оказавшихся в тяжелом материальном положении. С соответствующей инициативой глава общественной организации обратилась к председателю правительства Дмитрию Медведеву.
В связи с увеличением количества случаев отобрания детей у родителей по предписанию сотрудников органов опеки и попечительства в связи с низким уровнем дохода семьи прошу Вас инициировать изменения законодательства, направленные на запрет отобрания детей из малообеспеченных семей, — отмечается в обращении.
По словам Ирины Волынец, ежегодно государство тратит около двух миллионов рублей на содержание каждого изъятого ребенка, в то время как часть указанной суммы могла бы быть направлена на поддержку кровных семей.
Единственным веским основанием для лишения ребенка семьи, по мнению общественницы, может являться угроза его жизни и здоровью.
Как отмечает Волынец, зачастую детей в России изымают после отключения жилища родителей от систем коммуникации в связи с неуплатой коммунальных платежей. При этом такие семьи, согласно действующему законодательству, не имеют оснований рассчитывать материальную помощь, соизмеримую с расходами государства на содержания изъятого ребенка, передает RT.
Следует рассматривать нуждающихся в господдержке как семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и оказывать им всестороннюю поддержку в целях сохранения кровной семьи, — резюмировала глава Национального родительского комитета.
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