СМИ: пропавший в Тверской области солдат покончил с собой

Сбежавший из базирующейся в Тверской области 6-й бригады Воздушно-космических сил военнослужащий обнаружен мертвым. Об этом в пятницу утром сообщает интернет-издание Baza.

По данным СМИ, молодого человека обнаружили мертвым поднятые по тревоге военные. Сообщается, что погибшим может оказаться Денис Белоусов, проходивший военную службу по контракту. Вероятно, речь идет о самоубийстве.

На данный момент подробности ситуации и мотивы дезертира не сообщаются.

Напомним, к поискам молодого человека были привлечены военнослужащие и полиция. При себе беглец имел штык-нож, автомат и около сотни боевых патронов.