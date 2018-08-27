В Тверской области разыскивают беглого вооруженного солдата
- 29 марта 2019, 09:18
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Военнослужащий совершил побег из воинской части, расположенной в Тверской области. Об этом в пятницу утром сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
Согласно имеющимся данным, дезертир унес с собой автомат и около 100 патронов к нему.
Он сбежал из 6-й бригады Воздушно-космических сил во Ржеве. У него с собой автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож, — рассказал собеседник агентства.
В настоящий момент военные подняли по тревоге личный состав недосчитавшейся бойца части. Содействие в поисках молодого человека оказывают силы полиции.
Ориентировки на беглеца отправлены в Москву, а также распространяются по Тверской и Московской областям.
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