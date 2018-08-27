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В Тверской области разыскивают беглого вооруженного солдата

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© pixabay.com

Военнослужащий совершил побег из воинской части, расположенной в Тверской области. Об этом в пятницу утром сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно имеющимся данным, дезертир унес с собой автомат и около 100 патронов к нему.

Он сбежал из 6-й бригады Воздушно-космических сил во Ржеве. У него с собой автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож, — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент военные подняли по тревоге личный состав недосчитавшейся бойца части. Содействие в поисках молодого человека оказывают силы полиции.

Ориентировки на беглеца отправлены в Москву, а также распространяются по Тверской и Московской областям.

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