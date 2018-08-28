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Коломойский возложил вину за провокацию в Керченском проливе на Порошенко

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© vk.com

Украинский олигарх Игорь Коломойский объявил инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года провокацией, организованной по указанию президента Украины Петра Порошенко.

«Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали», — цитирует Коломойского ФАН.

По мнению олигарха, украинские моряки томятся под арестом в России из-за того, что провокационная ситуация в данном случае была создана самим Киевом.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России. Вины украинцы не признают, они объявили себя военнопленными.

Ранее в одной из программ телеканала «1+1», который принадлежит Коломойскому, Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата.

Противодействуют президенту не только Коломойский, но и другие его бывшие деловые партнеры — украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин. Причиной этому служит нарушение «венских» договоренностей 2014 года со стороны Порошенко.

В ближайшее воскресенье, 31 марта, на Украине пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Согласно последним данным соцопросов, лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский с результатом от 25 до 28%. За ним следуют лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко, на них готовы проголосовать по 17% избирателей.

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