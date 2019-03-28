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Руководитель Департамента спорта Москвы покинул свой пост

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Сергей Фадеичев/ТАСС

Об уходе с поста руководителя Департамента спорта Москвы объявил олимпийский чемпион 1988 года по конькобежному спорту Николай Гуляев.

Как сообщает News.ru, эту должность может занять его первый заместитель Алексей Кондаранцев.

О своем решении Гуляев сообщил на первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и СКА в Москве.

«Я покидаю свой пост по собственному желанию», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что за семь лет удалось провести реорганизацию московского спорта, на высоком профессиональном уровне провести Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу.

С 2012 года Гуляев работал первым заместителем руководителя Департамента физической культуры и спорта Москвы, в 2016 году он возглавил Департамент спорта и туризма Москвы, а в сентябре 2018-го — Департамент спорта Москвы.

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