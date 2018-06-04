Мужчина вернул кошелёк владельцу, а тот дал ему 4 млн на лечение сына

Эта невероятная история произошла в Китае. Тан Шаолун (Tang Shaolong) привёз своего двухлетнего сына в больницу города Цзинань провинции Шаньдунь для прохождения лечения от гемофагоцитарного синдрома. Мальчику требовалась пересадка костного мозга, и отец подходил в качестве донора, однако на операцию требовалось 400 тысяч юаней, что составляет примерно 3,9 миллиона рублей, которых у них не было. Тан уже отдал врачам 200 тысяч юаней, большинство из которых он занял у родственников и отчаянно думал, где взять ещё денег.

В пятницу 22 марта он вышел из клиники за продуктами для сына и нашёл кошелёк, в котором было 20 тысяч юаней, банковские карты и водительские права.

Если честно, я очень обрадовался, когда увидел кучу денег. Я решил, что Бог так помогает мне, зная, как сильно я нуждаюсь в деньгах для спасения сына. Но подумав, я решил, что, поскольку кошелёк валялся рядом с больницей, значит его владельцу тоже нужны деньги на лечение, и эти деньги станут для кого-то спасительными. Поэтому я решил вернуть пропажу — рассказал китаец.

Тан разыскал владельца кошелька, которым оказался фермер Дин Илун (Ding Yilong). Мужчина обрадовался и предложил Тану вознаграждение, но тот отказался.



Если бы это была моя зарплата за тяжёлую работу, я бы взял её. Но я ведь просто нашёл вещи других людей и вернул их. Я не мог принять награду — сказал китаец.

Двое мужчин стали поддерживать связь в социальных сетях, так Дин узнал, что Тан ищет помощь в финансировании трансплантации костного мозга для сына.

Я сказал, что мой стартап-бизнес пока не богат деньгами, но у меня есть 200 тонн репы на складе, которые мне нужно продать до мая и освободить помещение. Я решил пожертвовать репу отцу мальчика и предложил ему вместе найти покупателей, чтобы собрать деньги на операцию — рассказал владелец потерянного кошелька Дин изданию South China Morning Post.

Уже в воскресенье эта история появилась в китайской газете Qilu Evening News, а ко вторнику 26 марта все овощи были проданы. За 200 тонн репы китайцы выручили около 500 тысяч юаней, что составляет 75 тысяч долларов или 4,8 миллиона рублей. Сейчас Тан с сыном готовятся к операции, которая состоится примерно через месяц. А миллионы людей, узнавших об этой истории, поверили в законы кармы.

Мы, в «Ридусе», очень любим писать о подобных чудесных историях. Так мы рассказывали, как неизвестный дал девушке денег в поезде, случайно услышав её разговор с матерью.

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