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Авиакомпания Red Wings предложила запретить зажигалки в самолетах

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© pexels.com

В Red Wings заявили о намерении обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета.

Поводом для этого послужил инцидент на рейсе Екатеринбург-Анталья, когда пассажир воспользовался зажигалкой, что привело к тлению кресла.

При наборе высоты появился запах гари, после чего бортпроводники обнаружили тление обшивки сиденья и ликвидировали его огнетушителем, рассказал РИА Новости представитель компании.

По его словам, угрозы для продолжения полета не было.

«По факту данного события было инициировано внутреннее расследование», — сказала собеседница агентства. Однако уже установлено, что причиной тления кресла явилось включение зажигалки пассажиром.

Она уточнила, что пассажиры и экипаж не пострадали.

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