Как остроумно обыграть вмятины на автомобиле: 20 крутых примеров

На дорогах случается всякое, и иногда автолюбители попадают в аварии, повреждая своих верных железных коней. Ремонт авто бывает стоит так дорого, что самые креативные находят альтернативные способы, как бюджетно и оригинально обыграть вмятины и царапины на машине. Собрали для вас фотографии остроумных автовладельцев, которые решили не отчаиваться после ДТП, а посмеяться и окружающих повеселить.

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Какой вариант маскировки вмятин вам понравился больше всего?