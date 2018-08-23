Бывшему депутату грозит уголовное наказание за избиение учительницы

В отношении 28-летнего бывшего депутата Собрания представителей муниципального образования Ардонского района Северной Осетии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством».

Следствием установлено, что 6 марта подозреваемый, пришел в школу № 4 города Ардон и прямо во время урока зашел в класс, где схватил учительницу за волосы и нанес ей не менее четырех ударов рукой по голове.

Затем он завел женщину в кабинет директора школы и, взяв нож, стал угрожать ей убийством, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Директору школы удалось пресечь противоправные действия мужчины.

Ранее «Ридус» писал о том, что вероятной причиной нападения депутата Василия Гогичаева на учительницу стал инцидент с пропажей небольшой суммы денег из раздевалки, где оставила вещи его племянница, ученица пятого класса. Он возмутился тем, что его родственнице задают вопросы о краже.

Вечером 13 марта Гогичаев записал видеообращение, в котором заявил о незаслуженном характере обвинений в свой адрес и сложении с себя депутатских полномочий ради своей партии.