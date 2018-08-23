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Бывшему депутату грозит уголовное наказание за избиение учительницы

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© соцсети

В отношении 28-летнего бывшего депутата Собрания представителей муниципального образования Ардонского района Северной Осетии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством».

Следствием установлено, что 6 марта подозреваемый, пришел в школу № 4 города Ардон и прямо во время урока зашел в класс, где схватил учительницу за волосы и нанес ей не менее четырех ударов рукой по голове.

Затем он завел женщину в кабинет директора школы и, взяв нож, стал угрожать ей убийством, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Директору школы удалось пресечь противоправные действия мужчины.

Ранее «Ридус» писал о том, что вероятной причиной нападения депутата Василия Гогичаева на учительницу стал инцидент с пропажей небольшой суммы денег из раздевалки, где оставила вещи его племянница, ученица пятого класса. Он возмутился тем, что его родственнице задают вопросы о краже.

Вечером 13 марта Гогичаев записал видеообращение, в котором заявил о незаслуженном характере обвинений в свой адрес и сложении с себя депутатских полномочий ради своей партии.

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Кошка-беглянка вернулась домой через 8 лет

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  • 28 марта 2019, 17:59
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В норвежском городе Сандефьорд жила-была домашняя кошка по кличке Снупси (Snupsi). А потом внезапно пропала. Семья обыскала все окрестности в поисках рыжей беглянки, но безрезультатно. А 8 лет спустя в доме хозяев раздался телефонный звонок из службы спасения животных. И шокированным владельцам объявили, что их пушистая пропажа нашлась. Любопытно, что за эти годы семья успела переехать в другой дом и даже в другой город.

Оказалось, что кота заметила на улице одна из жительниц Сандефьорда, измождённый зверь приходил к дому и отирался возле стен, в поисках еды. Сердобольная женщина покормила кошку и отнесла её в местный приют. А там у животного обнаружили чип с фамилией и адресом хозяев, остальное стало делом техники.

Кстати, сначала рыжая кошка Снупси испугалась людей, которые за ней приехали, как сообщает сайт Sanderfjords Blad. Но потом внимательно осмотрела семью с двумя детьми и решила дать им шанс. Сейчас хвостатая вовсю осваивается в новом доме.

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