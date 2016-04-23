Реки на Марсе были в два раза шире земных

Сегодня Марс представляет собой сухую и безжизненную пустыню, но так было не всегда. Миллиард лет назад на планете существовали озера и реки, последние из которых, как недавно выяснилось, были намного шире рек Земли.

Узнать это позволили последние исследования русел рек, которые сфотографировали роверы и орбитальные аппараты, изучающие Марс.

Специалисты из Чикагского университета в ходе своего исследования измерили ширину 205 хорошо сохранившихся русел рек на поверхности Марса. Снимки были собраны во время последних миссий.

Помимо ширины русел, ученые оценили размеры бассейнов — территории поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекают в водоем.

Американские ученые выяснили, что бассейны рек на Марсе были в два раза шире земных. Также марсианские реки, сформировавшиеся более миллиарда лет назад, имели размеры, аналогичные тем, что были до того, как планета потеряла свою атмосферу.

Это говорит о том, что появление засушливого климата никак не сказалось на количестве воды в водоемах. Расчеты ученых показывают, что молодые реки в основном «питались» дождевой водой, так как таяние снега не могло принести столько жидкости.