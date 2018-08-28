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Тест: Что такое пердимонокль, или Богатый ли у вас словарный запас?

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  • 28 марта 2019, 15:15
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Благодаря словарному запасу мы можем озвучивать свои мысли, выражать чувства, добиваться целей и договариваться о чём угодно с кем угодно. Например, Шекспир использовал в своей речи 15 тысяч слов, Пушкин — 21 тысячу. А вот небезызвестная Эллочка-людоедка обходилась всего 30 выражениями и была вполне довольна жизнью. Собрали для вас тест с умными понятиями, чтобы вы могли оценить свой словарный запас. Поехали!

Ну что, вы когда-нибудь испытывали аффектацию, а пердимонокль случался, а синекуру получали? Поделитесь своим результатом в комментариях, а тест отправьте говорливым друзьям.

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Реки на Марсе были в два раза шире земных

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  • 28 марта 2019, 16:27
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© ESA

Сегодня Марс представляет собой сухую и безжизненную пустыню, но так было не всегда. Миллиард лет назад на планете существовали озера и реки, последние из которых, как недавно выяснилось, были намного шире рек Земли.

Узнать это позволили последние исследования русел рек, которые сфотографировали роверы и орбитальные аппараты, изучающие Марс.

Специалисты из Чикагского университета в ходе своего исследования измерили ширину 205 хорошо сохранившихся русел рек на поверхности Марса. Снимки были собраны во время последних миссий.

Помимо ширины русел, ученые оценили размеры бассейнов — территории поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекают в водоем.

Американские ученые выяснили, что бассейны рек на Марсе были в два раза шире земных. Также марсианские реки, сформировавшиеся более миллиарда лет назад, имели размеры, аналогичные тем, что были до того, как планета потеряла свою атмосферу.

Это говорит о том, что появление засушливого климата никак не сказалось на количестве воды в водоемах. Расчеты ученых показывают, что молодые реки в основном «питались» дождевой водой, так как таяние снега не могло принести столько жидкости.

На Марсе шли сильные дожди, даже когда атмосфера еще была тонкой. Новые данные дают нам больше понимания о прошлом Марса, — рассказали авторы исследования.
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