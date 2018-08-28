Тест: Что такое пердимонокль, или Богатый ли у вас словарный запас?
- 28 марта 2019, 15:15
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Благодаря словарному запасу мы можем озвучивать свои мысли, выражать чувства, добиваться целей и договариваться о чём угодно с кем угодно. Например, Шекспир использовал в своей речи 15 тысяч слов, Пушкин — 21 тысячу. А вот небезызвестная Эллочка-людоедка обходилась всего 30 выражениями и была вполне довольна жизнью. Собрали для вас тест с умными понятиями, чтобы вы могли оценить свой словарный запас. Поехали!
Ну что, вы когда-нибудь испытывали аффектацию, а пердимонокль случался, а синекуру получали? Поделитесь своим результатом в комментариях, а тест отправьте говорливым друзьям.
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