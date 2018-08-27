На Украине заявили о создании нового электромагнитного оружия

На Украине создали новое электромагнитное оружие, сообщили в компании «Спецтехноэкспорт», входящей в состав государственного концерна «Укроборонпром».

Отмечается, что данное оружие предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, включая системы энергопитания и системы передачи данных.

Электромагнитные боеприпасы можно размещать как на ракетных, так и на авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

Соответственно, новое оружие может быть эффективно применено против стратегически важных целей противника, включая командные и административные центры, узлы связи, электростанции, объекты противовоздушной обороны и тому подобные объекты, сообщается на сайте компании.

В «Спецтехноэкспорте» подчеркнули, что новинка создает мощное электромагнитное излучение, которое выводит из строя радиоэлектронную аппаратуру противника, при этом без риска нанесения вреда гражданскому населению.