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В Томске упавшая с крыши глыба льда убила женщину

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© vk.com

В Томске из-за падения глыбы льда с крыши пятиэтажного дома погибла пожилая женщина.

Находившийся рядом с ней ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По данным областного департамента здравоохранения, реанимационная бригада прибыла на место уже через шесть минут, однако женщину спасти не удалось.

Медики оценили состояние 5-летней девочки как средней тяжести, сообщает РЕН ТВ.

Следствие возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека», отмечается на сайте регионального СК РФ.

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