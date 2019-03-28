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В Сети появились откровенные фото активистки «Молодой гвардии»

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© соцсети

Начальник регионального штаба «Молодой гвардии Единой России», член политсовета забайкальского отделения «Единой России», студентка ЗабГУ Ульяна Путинцева поделилась в Сети своими достаточно откровенными фотографиями, сообщает читинская газета «Вечорка».

Издание иронически отмечает, что для повышения своего рейтинга партия должна публиковать эти снимки на своем сайте.

© соцсети

© соцсети

Стоит отметить, что на сайте Забайкальского отделения партии девушка выглядит намного скромнее.

© zabkray.er.ru

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад из-за фотографий в купальнике, выложенных в соцсети, пришлось уволиться учительнице из Барнаула Татьяне Кувшинниковой. Фото не понравилось кому-то из родителей школьников, они попросили директора принять меры.

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