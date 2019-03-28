В Сети появились откровенные фото активистки «Молодой гвардии»

Начальник регионального штаба «Молодой гвардии Единой России», член политсовета забайкальского отделения «Единой России», студентка ЗабГУ Ульяна Путинцева поделилась в Сети своими достаточно откровенными фотографиями, сообщает читинская газета «Вечорка».

Издание иронически отмечает, что для повышения своего рейтинга партия должна публиковать эти снимки на своем сайте.



Стоит отметить, что на сайте Забайкальского отделения партии девушка выглядит намного скромнее.

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад из-за фотографий в купальнике, выложенных в соцсети, пришлось уволиться учительнице из Барнаула Татьяне Кувшинниковой. Фото не понравилось кому-то из родителей школьников, они попросили директора принять меры.

