В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка»
- 28 марта 2019, 11:15
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» спустили на воду первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка», сообщает РИА Новости.
Субмарина предназначена для Тихоокеанского флота и будет базироваться в Петропавловске-Камчатском.
Экипаж подлодки — 52 человека. Водоизмещение субмарины третьего поколения составляет 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубина погружения — 300 метров.
На вооружении судна — торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс «Калибр».
Подлодка может обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник.
В НАТО эту субмарину из-за трудности ее обнаружения прозвали «черной дырой», отмечает агентство.
Войти через социальные сети: