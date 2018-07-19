В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» спустили на воду первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка», сообщает РИА Новости.

Субмарина предназначена для Тихоокеанского флота и будет базироваться в Петропавловске-Камчатском.

Экипаж подлодки — 52 человека. Водоизмещение субмарины третьего поколения составляет 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубина погружения — 300 метров.

На вооружении судна — торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс «Калибр».

Подлодка может обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник.

В НАТО эту субмарину из-за трудности ее обнаружения прозвали «черной дырой», отмечает агентство.