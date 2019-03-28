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В Германии оценили новый российский внедорожник

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© lada.ru

В Германии по достоинству оценили концепт внедорожника Lada 4×4 Vision, пишет немецкий журнал Stern.

Издание отмечает, что российский автомобиль, который должен стать преемником «Нивы», будет иметь в Европе такой же успех.

Правда, отмечает автор журнала, для этого необходимо соблюсти как минимум одно условие: цена у авто должна быть примерно такой же, как и у предшественника.

Эксперты оценили «изломанную» поверхность кузова, которая придает автомобилю «милитаристский» внешний вид.

Однако они полагают, что в случае, если такой дизайн останется в серийном производстве, это может сказаться на цене российского внедорожника.

Концепт Vision впервые был представлен на Московском международном автосалоне в 2018 году. В серию автомобиль запустят не раньше 2022 года, отмечает News.ru.

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