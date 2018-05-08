МЧС Украины показало видео мощных взрывов в Кропивницком

В городе Кропивницкий в центре Украины загорелись и взорвались автоцистерны с газом, из-за чего произошел крупный пожар. Пострадали три человека.

«Горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенной двухэтажного здания (размером 40×12 м) на площади 200 кв. В результате взрыва емкости с газом травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу», — сообщила пресс-служба МЧС Украины.

Силами 85 пожарных огонь удалось потушить. Также ведомство опубликовало ролик, на котором видно, насколько мощными были взрывы.

В середине марта на магистральном газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе по неизвестной пока причине загорелся газопровод «Ямбург — Тула II». Очевидцы успели снять видео взрыва. Пожар был настолько мощный, что свет от пламени было видно на десятки километров вокруг.