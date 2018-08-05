найти ×
   
  • USD +0.42
    64.59
  • EUR +0.14
    72.72
СохранитьСохранено0
×

00966

«СКА-Нефтяник» выиграл чемпионат России по хоккею с мячом

Small 25de0a1fdb

© skabandy.ru

Хоккейный клуб «СКА-Няфтяник» из Хабаровска в третий раз подряд стал чемпионом России, одолев в финальном противостоянии московское «Динамо».

Заключительная третья встреча серии проходила на поле столичной команды и завершилась разгромом хозяев со счетом 0:5.

Результативными ударами в составе хабаровчан отметились Юрий Шардаков, Алан Джусоев, Артем Бондаренко и Эрик Петтерссон, записавший на свой счет дубль.

Таким образом, дважды одолев «Динамо» на своем поле со счетом 5:3 и 9:3, в Москве «СКА» завершил финальную серию игр, проводящуюся до 3-х побед.

Бронзовые медали в этом году достались команде «Уральский трубник» из Первоуральска.

Напомним, в минувшем феврале, сборная России по русскому хоккею стала 12-кратным чемпионом мира.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-4236931читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
201433517читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30513881читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

49022340читать позжечитаю позже