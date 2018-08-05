«СКА-Нефтяник» выиграл чемпионат России по хоккею с мячом

Хоккейный клуб «СКА-Няфтяник» из Хабаровска в третий раз подряд стал чемпионом России, одолев в финальном противостоянии московское «Динамо».

Заключительная третья встреча серии проходила на поле столичной команды и завершилась разгромом хозяев со счетом 0:5.

Результативными ударами в составе хабаровчан отметились Юрий Шардаков, Алан Джусоев, Артем Бондаренко и Эрик Петтерссон, записавший на свой счет дубль.

Таким образом, дважды одолев «Динамо» на своем поле со счетом 5:3 и 9:3, в Москве «СКА» завершил финальную серию игр, проводящуюся до 3-х побед.

Бронзовые медали в этом году достались команде «Уральский трубник» из Первоуральска.

Напомним, в минувшем феврале, сборная России по русскому хоккею стала 12-кратным чемпионом мира.